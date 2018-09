Um Donneschdeg de Moie war vill lass op eise Stroossen.Kuerz no 7 Auer ass am Rollengergronn eng Persoun ugestouss ginn. D'Ambulanz an den Asazzenter aus der Stad waren op der Plaz.Géint 9.15 Auer gouf et zu Nidderkuer an der Lonkescherstrooss en Accident mat engem Auto, bei deem 1 Persoun blesséiert gouf. Nieft de Chef de Peloton Kordall, waren d'Ambulanz vu Suessem/Déifferdeng op der Plaz, de Samu vun Esch, den Asazzenter Suessem/Déifferdeng an den Asazzenter vu Péiteng.Um 9.48 du sinn tëscht Féngeg an Héiweng eng Camionnette an e Minibus net laanschtenee komm. Och hei gouf et 1 Blesséierten. D'Ambulanz vu Mamer an d'Asazzentere vun Esch a vu Stengefort waren op der Plaz.Kuerz virun 10 Auer ass op der Route du Vin zu Réimech e Cyclist gefall. D'Ambulanz vu Réimech war geruff ginn, grad wéi den Asazzenter vu Réimech.Géint 10.15 Auer ass zu Ollem e Cyclist an der rue de Capellen ëmgestouss ginn. Den Asazzenter vu Kielen an d'Ambulanz aus der Stad waren op der Plaz, fir sech ëm de Blesséierten ze këmmeren.