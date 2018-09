© RTL Télé Lëtzebuerg

Fir dës Rentrée goufen alles an allem 230 héich spezialiséiert Leit an de Schoulen agestallt.



Zwee nei Lycéeën zu Klierf an zu Munneref ginn op, och mat enger neier Offer. Ënnert anerem europäesche Klassen. Och am Lënster Lycée fänken elo am September sou Klassen un.

3 Kompetenzzentre fir Kanner mat spezifesche Besoine maachen hir Dieren op, fir verhalensopfälleg Kanner, fir Kanner mat enger Léierschwächt a fir héichbegaabt Kanner. An den nächste Méint fonctionnéieren och 6 Zentren uechter d'Land mat 50 Plaze fir staark verhalensopfälleg Kanner.

D'Schoulbicher am Lycée si jo vun dësem Schouljoer un och gratis. Doduerch spueren d'Familljen 300 bis 400 Euro, sot de Claude Meisch.



Franséisch gëtt elo – no der Crèche – och am 1. Schouljoer, dem Cycle 2.1. ënnerriicht – awer just schwätzen.

Et géif een also weider maachen, de Schoulsystem ze moderniséieren, huet de liberalen Educatiounsminister gemengt, a se méi gerecht ze maachen.

D'Kritik vum SEW e Mëttwoch kann de Claude Meisch net novollzéien. Hie géif en anere Feedback vun den Enseignante kréien. Et wär eng Rentrée vun der Zouversiicht. Engem Minister virzewerfen, en hätt vill geschafft an dat gemaach, wat am Koalitiounsprogramm steet, misst ee jo bal als Kompliment gesinn.