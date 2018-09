Bei der Lëtzebuerger Dateschutzkommissioun CNPD goufen am leschte Joer 200 Plainten eragereecht, déi an 109 Fäll Investigatiounen no sech gezunn hunn.

Dës Zuel wier am Verglach mat de Jore virdru relativ stabel bliwwen, an awer hätt een am Ëmfeld vun Digitaliséierung, drëtter Industrieller Revolutioun an neier Dateschutzreegelung ëmmer méi ze dinn.Déi meeschte Plainte kéime wéinst de groussen Onlineserviceprovider eran, eng Rei awer och well Administratiounen zum Deel zu onrecht perséinlech Donnéeë vu Bierger agesinn hunn, ronn 20 Plainte gouf et wéinst der Iwwerwaachung op der Aarbechtsplaz.Et kéim awer och net rar vir, dass Bierger sech bei der CNPD beschwéieren, well Administratiounen dacks onberechtegt op perséinlech Donnéeë vun de Bierger zougegraff hunn.Wann ee gesäit, datt eng Verwaltung oder e Spidol, mat deenen een an de leschte 6 Méint näischt ze dinn hat, seng Donnéeë gekuckt huet, an een op Nofro keng zefriddestellend Erklärung kritt, da kann ee sech bei der CNPD mellen an déi geet dann d'Logge kucken. D'Lëtzebuerger Dateschutzkommissioun kritt dann erkläert wien dës Informatioune gekuckt huet a kann da beim Verwaltungschef oder dem Ministère nofroen, firwat ee vun de Mataarbechter dës Informatioune gekuckt huet, sou d'Presidentin vun der CNPD Tine Larsen.

Op Guichet.lu kann all Bierger nopréiwen, wéi eng Verwaltung an de leschte 6 Méint op seng perséinlech Donnéeën Zougrëff hat. Ëm 10 Mataarbechter gëtt d'Dateschutzkommissioun dëst Joer iwwregens verstäerkt, Enn 2018 sollen da 35 Leit fir d'CNPD schaffen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) a présenté son rapport d'activités avec les chiffres clés pour l'année 2017 lors d'une conférence de presse à Esch/Belval.

2017: une année de transition vers les nouvelles règles en matière de protection des données

Le règlement général sur la protection des données ou «RGPD», applicable depuis le 25 mai 2018, était au cœur des préoccupations de la CNPD en 2017. Ainsi, elle a répondu aux nombreuses interrogations que le RGPD a suscité auprès des entreprises, administrations publiques et associations. Le règlement européen a été complété au niveau national par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la CNPD et du régime général sur la protection des données. La loi du 1er août 2018 relative à la protection des données en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale quant à elle a transposé la Directive (UE) 2016/680.

L'année 2017 peut être considérée comme une année charnière vers ce nouveau régime. Une année pendant laquelle les acteurs de tout bord se sont engagés dans la dernière ligne droite de préparation au basculement d'un régime de contrôle a priori vers un système de contrôle a posteriori.

Ce qui change fondamentalement, c'est que les organisations ne devront plus introduire une notification ou une demande d'autorisation préalable pour traiter des données à caractère personnel. Elles devront par contre vérifier elles-mêmes la légalité de leurs traitements et mettre les garanties adéquates en place pour protéger les personnes concernées. L'effectivité des mesures prises sera contrôlée par la CNPD avec la possibilité de prononcer des sanctions en cas de violation.

Vers plus de guidance et de sensibilisation

Le corollaire est un renforcement de la guidance et de la sensibilisation des acteurs par la CNPD. En 2017, la CNPD a notamment élaboré une brochure sur les obligations des acteurs privés et publics et sur les droits des citoyens.

Afin d'aider les organisations dans leurs efforts de mise en conformité, la CNPD a développé un outil leur permettant de vérifier le niveau de maturité en matière de protection des données: le «GDPR Compliance Support Tool», disponible à l'adresse https://cst.cnpd.lu. De plus, la CNPD a collaboré activement avec les associations, fédérations, groupements ou autres organes représentatifs d'une multitude de secteurs d'activité pour les aider à mieux comprendre leurs obligations.

Par ailleurs, plusieurs sessions de formation d'introduction à la protection des données ont eu lieu afin de familiariser les personnes intéressées avec les notions de base essentielles. La CNPD a, en plus, organisé des sessions d'information spécifiques sur le RGPD les 18 et 19 octobre 2017 avec plus de 500 participants.

Une Commission très sollicitée

Parallèlement aux efforts de mise en conformité avec le RGPD, la CNPD a continué à assurer ses missions «traditionnelles» en 2017.

Ainsi, elle est de plus en plus sollicitée par les entreprises, administrations et associations qui ont besoin de conseils personnalisés pour se conformer à la loi, ainsi que par les citoyens qui ont un besoin d'information en matière de protection des données.

Les chiffres-clés de 2017 se présentent comme suit:

• 281 réunions avec acteurs des secteurs privés et publics (+41% par rapport à 2016);

• 528 demandes d'information par écrit (+23% par rapport à 2016);

• 40 séances d'information, conférences, exposés (contre 44 en 2016);

• 22 avis sur des projets de loi ou mesures règlementaires en lien avec la protection des données (-26% par rapport à 2016);

• 200 plaintes (+8% par rapport à 2016) et 109 investigations (+42% par rapport à 2016);

• 1.041 notifications (+3% par rapport à 2016) et 1.162 demandes d'autorisation (-20%) pour des traitements de données à caractère personnel.

L'année a été très productive, et ce notamment grâce au recrutement progressif de collaborateurs au cours des dernières années. La mise en place des nouveautés amenées par le RGPD a nécessité et nécessitera encore le renforcement de ses équipes, notamment au niveau de spécialistes en matière d'audit et de spécialistes sectoriels. L'augmentation de la charge de travail, des défis, mais également du nombre de collaborateurs, se prédestine pour l'avenir.