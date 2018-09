E Véierel vun deenen Openthalter geet op de Kongresstourismus zréck - e Secteur, deen iwwert d'lescht Joren ausgebaut ginn ass, ma bei deem awer nach Sputt no uewen ass.



Dat huet d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener fir den Optakt vum "Meet Luxembourg" betount.



Et ass antëscht déi 2. Kéier, datt dëst Evenement organiséiert gëtt, fir dat eng ganz Partie international Kongress-Organisateuren invitéiert goufen, fir op de Goût vun der Destinatioun Lëtzebuerg fir Kongresser, Salonen oder Seminären ze kommen.



De Kongresstourist gëtt dräimol méi Suen aus wéi de Fräizäittourist - en huet also och en indirekten Impakt op d'Land, deen eng grouss Roll spillt. De Kongresstourismus soll dofir weider ausgebaut ginn. E wichtege Schratt ass en nationale Konventioun-Büro, deen als Uspriechpartner soll funktionéieren, fir jiddereen, deen e Kongress wëll organiséieren.



D’Stad Lëtzebuerg huet hiren Accord ginn, fir sou e Guichet unique opzebauen.



Aktuell steet Lëtzebuerg op Plaz 68 am Ranking vun den Kongress-Destinatiounen. Zil ass et, datt d'Land mëttelfristeg an d'Top 50 vun deem Klassement kënnt. Fir dat z'erreechen, huet ee sech eng Strategie ginn, déi zesummen mam Secteur definéiert gouf. Dorënner ass zum Beispill eng Offer fir sougenannten „Green events“ z'organiséieren, fir dem Besoin vun nohaltegen Events nozekommen. Heifir gouf eng gréng Charta mam Ökocenter an der Superdreckskëscht ausgeschafft.



An den nächste 4-5 Joer soll donieft och d'Hotelskapacitéiten op 15% eropgesat ginn, fir der Demande entgéintzekommen.



Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué de presse (13.09.2018)

Un spot décalé pour promouvoir le tourisme de congrès

Luxembourg for Tourism et son Cluster MICE viennent de produire un nouveau spot pour promouvoir le Luxembourg en tant que destination MICE (meetings, incentives, conferences and events). Ils ont invité Viki Gomez à partager son expérience du Luxembourg, un pays de rencontres qui, selon lui, lui a permis de se révéler professionnellement. Le champion du monde de BMX chevauche la capitale à deux roues, exerçant des acrobaties spectaculaires autour des sites les plus emblématiques du secteur MICE voire de la destination : le Kirchberg et la Place de l'Europe, l'Abbaye de Neumünster, le Palais grand-ducal etc.

La ville et les régions comme terrain de jeu professionnel

Soulignant la proximité avec les différentes régions touristiques, Viki Gomez se permet aussi des escapades à Belval et la vallée de la Moselle, déroulant son histoire au fil de sites urbains, historiques et naturels. Incarnant les valeurs du « nation branding » (ouverture, dynamisme et fiabilité), il attribue sa réussite au contexte grand-ducal favorable aux opportunités et aux rencontres professionnelles.

Représentant la grande richesse et la variété du Luxembourg en tant que destination MICE, le spot promotionnel vise à attirer l'attention des organisateurs d'événements et de congrès internationaux, ainsi que des associations et des décideurs d'entreprises. Il a été réalisé par Andy Lamesch, un jeune réalisateur indépendant luxembourgeois.