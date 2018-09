Déi grouss Majoritéit vun den Doudesfäll geet nämlech zréck op d'Formatioun vu Metastasen. Ma viru kuerzem hu Chercheuren vun der Uni Lëtzebuerg een molekulären Mechanismus entdeckt, dee bei Darmkriibs-Patiente fir d'Verbreede vu Kriibszellen am Kierper an d'Formatioun vu Metastasë responsabel ass. D'Fuerscher hu primär Tumoren mat Metastasen verglach.





D'Resultater vun der Etüde wiere just een Deel vum Puzzle, ma géifen awer dozou bäidroen d'Entstoen vun engem Tumor an d'Formatioun vun de Metastasë besser ze verstoen, esou d'Uni Lëtzebuerg. Se wieren awer och e wichtege Schrëtt fir nei Traitementer z'entwéckelen. Den Ament wier een awer eréischt am Ufank fir ze verstoen, wat d'Formatioun vu Metastasen ugeet.Am Kader vun där Etude huet d'Uni Lëtzebuerg ënnert anerem mat enger Rëtsch Spideeler aus dem Land zesummegeschafft. An deem Kontext hätt een eng Datebase mat den Donnéen vun engen 140 Patienten opgebaut.Ënnerstëtzt gouf d'Etude vum nationale Fuerschungsfong an der Fondation Cancer. An de leschte 5 bis 10 Joer hätt een an der Kriibsfuerschung grouss Progrèsen gemaach. D'Kombinatioun vun den Therapien wier d'Zukunft fir d'Kriibspatienten. Ënnert anerem hätt een erausfonnt, wéi eng Therapien och wierklech efficace wieren, esou nach d'Chercheuse Elisabeth Letellier.