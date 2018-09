Géint 9.15 Auer gouf et zu Nidderkuer an der Lonkescherstrooss en Accident mat engem Auto, bei deem 1 Persoun blesséiert gouf.

Den Automobilist huet sech e puer Mol iwwerschloen an ass no 50 Meter um Daach ze Stoe komm.Nieft de Chef de Peloton Kordall, waren d'Ambulanz vu Suessem/Déifferdeng op der Plaz, de Samu vun Esch, den Asazzenter Suessem/Déifferdeng an den Asazzenter vu Péiteng.