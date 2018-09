Et sténkt zu Hesper an dat net am Dag , mee an der Nuecht (13.09.2018) Ëmmer méi Awunner beschwéiere sech iwwert dëse bal net auszehaalende Gestank.

Et ginn also verschidden Hypotheesen, de Buergermeeschter ass sech wuel dem Problem bewosst an et gëtt och schonn dono gekuckt.

Mir gi bei d'Kläranlag a wëlle wëssen, ob et da vun do kënnt, ma den Donneschdeg de Moien huet et hei net aneschters geroch, ewéi bei anere Kläranlagen.

Och wat d’Biokläranlag ugeet, hei richt et net aneschters ewéi déi Woche virdrun an dëst obwuel de Geroch eréischt zanter enger Woch engem opgefall ass.

Den Ament ass et also nach net kloer, vu wou de Gestank hierkënnt ,ma d'Etüden an d'Analyse lafen op Héichtouren, Affaire à suivre.