De Wee opmaache fir Verännerung - dat ass de roude Fuedem vum Walprogramm vun déi Lénk. E Programm deen och iwwert d'Walen eraus soll gëllen, an zesumme mat der Zivilgesellschaft ausgeschafft an diskutéiert soll ginn.

D'Aarmut, d'Logementskris de Klimawandel an d'sozial Kohäsioun déi a Gefor ass - dat sinn déi 4 Haaptpilieren op deenen de Walprogramm vun déi Lénk baséiert. An der Campagne vun der Partei fënnt een dës 4 Punkten an déi jeeweileg Visiounen a Fuerderungen och erëm.

Eng Fuerderung vun der Partei ass et op de Wee vu méi gerechte Steieren ze goen.

Obschonn et an der Legislaturperiod eng Steierreform gouf, wéilt jo awer all Partei nach eng Kéier eng Reform maache betount d'Carole Thoma vun déi Lénk.

D'Carole Thoma vun déi Lénk



Si ware vun Ufank un net averstane mat der Steierreform, dat well se hiert haaptsächlecht Zil verfeelt huet. Steiere wieren nämlech den einfachste Wee vun enger Ëmverdeelung vun Uewen no Ënnen, sou dass een eng méi gerecht Gesellschaft kritt.

Gerecht Steiere sinn an den Ae vun déi Lénk eng Entlaaschtung vun de klengen a mëttlere Revenuen an enger méi héijer Besteierung vun décke Portmonnien a Kapitalbesëtz. Déi Lénk sinn awer och fir eng eenzeg Steierklass an e Gläichgewiicht tëscht den Entreprisen, de Leit déi schafen an de Menagen.



Bei der Presentatioun vun hirer Campagne huet de Gary Diderich vun déi Lénk gëscht betount datt eng Verännerung just mat de Leit zesumme méiglech wier.

De Garry Diderich vun déi Lénk



Dass d'Populatioun sech Verännerung wënscht, géif een op de sëllechen Demonstratiounen uechtert d'Land kloer mierken.



