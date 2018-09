D'Spëtzekandidate vun de grousse Parteie loosse sech während enger knapper hallwer Stonn vun engem RTL-Journalist ronderëm chaufféieren. A wéi dat esou an engem Taxi ass: et kënnt een e bëssen un d'Poteren, iwwer Gott an d'Welt, an et diskutéiert een natierlech och iwwert déi grouss Politik.

Vun en Donneschdeg un ass de Waltaxi erëm op RTL ënnerwee. Politesch Kandidate vun den Parteie ginn hei während dem Fueren interviewt. Eng Erausfuerderung fir d'Politiker an awer och ons Presentateuren an Techniker. Mat zwee Autoen, enger ganzer Rei groussen a klenge Kameraen, engem Chauffer, Kameraleit, dem Journalist, dem Realisateur an dem Politiker ass de mobille Grupp ënnerwee. An do niewebäi muss sech natierlech och all Moment un de Code de la route gehale ginn.