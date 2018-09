D’Landesplanung gëtt hei agedeelt an Transport, Logement, Paysage an Aktivitéitszonen an dës Decisiounen aus dem Ministère fir nohalteg Entwécklung kënnen esouguer de PAG vun enger Gemeng ofänneren.



De Stater Gemengerot diskutéiert e Méindeg an der leschter Sitzung virun de Walen iwwer dës véier Plans Sectoriels, kann heizou awer just Proposen, respektiv säin Avis eraginn, mä keng Ännerungen imposéieren. 58 Reklamatioune vu Stater Awunner oder Intresseveräiner sinn um Knuedler ukomm a goufe vun de Gemengenautoritéiten ënnert Lupp geholl.



Eleng a 25 Fäll geet d’Demande un de Ministère, seng Pläng a Visioune fir e Quartier ze änneren, an un de Bebauungsplang vun der Stad Lëtzebuerg unzepassen.



De Vote um Knuedler ass e Méindeg.