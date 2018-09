Eng Schoul ouni Handy? Kaum virstellbar (13.09.2018) Vun dësem Hierscht un dierfen a franséische Schoule Kanner ënner 15 Joer keen Handy méi benotzen.

Et géif drëm goen, Cybermobbing ze verhënneren a fir méi Konzentratioun bei de Kanner ze suergen, sou d’Argumentatioun. Zu Lëtzebuerg ass et offiziell just verbueden den Handy während der Schoulstonn ze benotzen. Wéi dëst Gesetz an der Praxis ëmgesat gëtt, läit bei de Schoulen. Eng méi streng Reegelung mécht dem Educatiounsminister Claude Meisch no kee Sënn.

Fir dass de Cours, deen nächst Woch fir déi meescht Schüler erëm lassgeet, net duerch Handye gestéiert gëtt, sinn déi während der Schoulstonn net erlaabt. Den Handy an de Schoule komplett ze verbidden, mécht fir den Educatiounsminister awer kee Sënn. Dem Claude Meisch no kéint den Handy nämlech och déi eng oder aner Kéier och ee positiven Afloss hunn.

D’Schoule sollte net probéieren eng Welt ze schafen, déi net der Realitéit dobaussen entsprécht, sou de Minister weider. An deene meeschte Schoule gëllt den Handyverbuet och net fir d’Pausen.

De Claude Heiser, den neien Direkter am Stater Kolléisch ass der Meenung, dass wann ee Reegele mécht, dass een deen Ament Reegele maache soll, déi een och ëmsetze kann an hien ass net der Meenung, dass et méiglech wier, fir an dëser moderner Zäit de Schüler den Handy komplett ze verbidden.

Ma och am Cours kann den Handy sënnvoll agesat ginn. Am Stater Kolléisch kann een den Handy benotzen, wann de Prof ausdrécklech am Cours seet, dass d'Schüler en dierfen eraushuelen. Deen Ament dann, fir Saachen nozesichen, déi een um Internet méi einfach fanne kann.

Fir ze evitéieren, dass mam Handy geknäipt gëtt, froen verschidde Proffen, dass d’Handyen fir déi Stonn op eng bestëmmte Plaz am Klassesall geluecht ginn.