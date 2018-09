Um Weekend, vun e Freideg dem Owend um 20 Auer un, ass awer dofir d'Streck vun der A1 an der A6 op der Héicht vum Gaasperecher Kräiz komplett gespaart, dat a béid Richtungen. Dann ass och d'Sortie vum Gaasperecher Kräiz zou, datt wann een aus Richtung Arel kënnt a wëll Richtung Lëtzebuerg Gare oder Hesper fueren.Dann ass och nach op der A3 d'Sortie Léiweng zou, wann een aus der Stad kënnt.D'Deviatioune si gezeechent an et kann op dësen op verschiddene Plazen zu Problemer am Trafic kommen. Den Detail zu den Deviatioune fannt der am Communiqué vu Ponts et Chaussées. De Chantier soll bis e Méindeg de Moien um 6 Auer daueren.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à la réalisation de la quatrième et dernière phase relative à la construction d'un nouvel ouvrage d'art passant au-dessus de l'autoroute d'Arlon (A6) à la hauteur de la croix de Gasperich qui consiste en l'enlèvement de l'ensemble du dispositif de l'installation de chantier.

À partir du lundi 17 septembre 2018, l'autoroute A6 sera complètement remise en état dans les deux sens. En vue des travaux de sécurisation à réaliser à postériori sur la pile latérale de l'ouvrage d'art existant, la vitesse maximale limitée à 70 km/h est maintenue dans le sens croix de Cessange vers croix de Gasperich.

Barrages et déviations

La quatrième phase du chantier comporte le démontage de l'installation de chantier et la remise en état de l'autoroute et sera réalisée à partir du vendredi soir 14 septembre 2018 vers 20 heures jusqu'au lundi matin 17 septembre 2018 vers 6 heures sur les autoroutes A1 et A6 à la hauteur de la croix de Gasperich dans les deux sens.

Pendant les travaux réalisés lors de cette phase, les autoroutes et bretelles suivantes sont barrées à la circulation:

• La section courante des autoroutes A1 et A6 à la hauteur de la croix de Gasperich dans les deux sens;

• La bretelle de sortie de la croix de Gasperich en provenance d'Arlon (Cessange) et en direction de Luxembourg-Gare / Hesperange;

• La bretelle de sortie de l'échangeur Livange en provenance de la croix de Gasperich (A3).

Le trafic en provenance de Trèves de l'A1 vers Arlon (Cessange) est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'A3 jusqu'au rond-point Gluck de retour sur l'A6.

Le trafic en provenance d'Arlon (Cessange) de l'A6 vers Trèves est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'autoroute A3 jusqu'à l'échangeur Dudelange-Centre de retour sur la croix de Gasperich vers l'A1.

Le trafic en provenance d'Arlon (Cessange) de l'A6 vers Luxembourg-Gare / Hesperange est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'autoroute A3 jusqu'à l'échangeur Dudelange-Centre de retour sur l'A3 en direction de Luxembourg-Ville.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture des autoroutes A1 et A6 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi. L'axe principal des autoroutes A6 et A1 est barré vers 20 heures.