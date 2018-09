© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Den 22. Dezember soll dat neit Waasserschutz-Reglement a Kraaft trieden. Betraff dovunner si 6 Gemengen op der Uewersauer.

Ronn 6.600 Hektar, déi landwirtschaftlech genotzt ginn, si vun dësem Schutzzone-Konzept ronderëm de Stauséi concernéiert.



Iwwer 300 Leit hunn an deem Kontext en Donneschdeg den Owend zu Lëlz un engem Informatiounsowend deelgeholl.

Schonns am Virfeld haten déi Responsabel aus dem Ëmweltministère, d’Carole Dieschbourg an de Claude Turmes, eng Delegatioun vu Baueren zu Gespréicher invitéiert.



© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg



Bei dëser Entrevue, déi eng 3 Stonne gedauert huet, ass een de Landwirten entgéint komm. Sou gouf ënnert anerem eng Derogatioun fixéiert, fir landwirtschaftlech Betriber um Eschduerfer Plateau. Si däerfen an Zukunft weiderhin hir Mëscht respektiv Gülle ausféieren.



Zil vun dëse Waasserschutzzonen ass et jo, d'Drénkwaasser ze schützen a propper ze halen. Wichteg wär et och, den Nitrat an de Phosphat am Stauséi ze begrenzen, fir de Bloalge keng Chance ze ginn.

D’Bierger aus de concernéierte Gemengen hunn vum 15. September bis de 15. Oktober Zäit hir Doleancë schrëftlech un hire respektive Gemengerot eranzereechen.



© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg