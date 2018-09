Den Try-Out ass den 22. September am Stade J.F. Kennedy zu Diddeleng. Op verschiddenen Atelieren, dorënner Tackle-Football, Flag-Football ma och verschidde Coursen, déi op d'Arbitter kucken. Donieft ass et awer och eng Porte ouverte, wouFlag-Football gëtt an enger Mixte-Ekipp gespillt, wou also Männer a Fraen zesummen untrieden. Am Tackle-Football hunn d'Steelers aktuell just eng Härenekipp. A béide Beräicher gëtt awer och no Jugendspiller, am Alter tëscht 15 an 19 Joer, gesicht.Fir iessen a Gedrénks op der Plaz ass gesuergt.