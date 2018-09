An der Stad gesäit een eng grouss Dampwollek, déi meterhéich an den Himmel geet. Éischten Informatiounen no schéint eng Lagerhal zu Hamm ze brennen.

[feu de batiment industriel en cours ] rue haute à Hamm . Fort dégagement de fumée. Nombreux moyens en route. Appel fait à la population d'éviter le secteur. #hamm #cgdis pic.twitter.com/4MkquGHYmj — CGDIS (@CGDISlux) 14. September 2018

[feu à Hamm #3] Appel est fait à la population de garder fenêtres et portes fermées dans les alentours de Hamm. Trafic aérien sur l’aéroport du Findel non impacté pour l’instant pic.twitter.com/AMxWtZF5qz — CGDIS (@CGDISlux) September 14, 2018

© RTL-Grafik

De Brand ass an der Rue Haute zu Hamm. D'Police schwätzt vun engem Groussbrand an appelléiert un d'Leit, fir d'Géigend groussraimeg ze ëmfueren.RTL-Informatiounen no sollen d'Lagerhale vun enger Recycling-Entreprise a Flame stoen.De CGDIS mécht den Opruff, dass d'Leit ronderëm Hamm sollen d'Fënsteren an Dieren zouloossen. De Fluchtrafic ass aktuell net duerch d'Feier beaflosst.