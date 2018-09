De Site gouf e Freideg lancéiert, 100 Geschäfter maache mat an 100 weiderer hu schonn hier Zouso ginn, esou datt d'Zuel vun de Commerçante sech bis Enn dës Joers dierft verduebelen.

Op Letzshop.lu kritt een den Ament eng 350.000 Artikelen ze kafen, mëttelfristeg, seet d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère, soll dee Chiffer bis op eng Millioun eropgoen.



D'Plattform gouf gegrënnt mam Zil, dem Lëtzebuerger Eenzelhandel ze hëllefen an der digitaler Welt Fouss ze faassen, ënnersträicht d'Francine Closener.





D'Francine Closener um RTL-Mikro



Dës Plattform ass net mat anere grousse Plattformen ze vergläichen, virop well et net drëms geet, Suen domadder ze verdéngen, dofir brauch de Commerçant och keng Kommissioun ze bezuelen, mä vill méi geet et drëm, dem Commerce am Grand-Duché de Réck ze stäipen.Dat gesäit de Fernand Ernster d'selwecht. Hien ass Geschäftsmann a President vun der CLC, der Confederation Luxembourgeoise du Commerce an ënnersträicht, datt een als Commerçant op alle Kanäl muss präsent sinn.Seng Akeef kann een dono an d'Geschäft siche goen, mä et kann een sech se, wéi dat bei Akeef iwwer Internet üblech ass, och heem liwwere loossen. Bis den 30. September ass dat och gratis.