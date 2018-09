Duerno da ginn d'Walbulletine verschéckt, mä bis wéini mussen dës ausgefëllt Bréiwer dann an der Bréifboîte nees sinn?

Dat freet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar an enger urgenter parlamentarescher Fro un de Staatsminister, dee sech sengersäits bei der Post renseignéiert huet.

Offiziell ass et elo, datt de Walziedel bis spéitstens donneschdes, den 11. Oktober mussen an de Bréifboîtte sinn, fir esou nach zur Zäit bis de Walsonndeg also am Walbüro ze sinn, fir do kënnen ausgezielt ze ginn.

Well d'Walziedelen an enger markanter gieler Enveloppe sinn, gi se och am Post-Triage séier erkannt a kommen zur Zäit un.

Et ass awer och méiglech, datt een d'Enveloppë mam ausgefëllten Ziedel um Walsonndeg selwer bis nomëttes 14 Auer am Haaptwalbureau vu senger Gemeng ofgëtt. Heiriwwer goufen och d'Presidente vum Haaptwalbureau vum Staatsministère informéiert.

Ugangs Oktober gëtt och nach a puncto Bréifwal eng offiziell Kommunikatioun gemaach. Wéi gesot, kann een dës Bréifwal nach bis den nächste Mëttwoch a senger respektiver Gemeng beim Schäfferot ufroen.