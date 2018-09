"Et war en zimleche Schock, wéi mer viru 5 Joer festgestallt hunn, datt grad emol en Drëttel vun de geplangte Mesuren ëmgesat war. Haut", esou den Transportminister François Bausch (an der Mëtt vun der Foto) e Freideg, "hu mer 81% vun de geplangte Kompensatiounsmesurë fir d'Nordstrooss erreecht an d'nächst Joer wäerten déi 100 Prozent voll gemaach ginn. Dat ganzt mat engem Retard vun iwwer 20 Joer." © Claude Zeimetz

Et ass en Dossier, dee méi wéi 20 Joer schleeft an deen, de Responsabelen aus dem Nohaltegkeetsministère no, nach viru 5 Joer elle Retard hat. E Freideg wollten d'Ministeren Dieschbourg, Bausch an Etgen an der Ieweschtwiss zu Lëntgen weisen, datt antëscht 81% vun de geplangte Kompensatiounsmesurë fir d'Nordstrooss ëmgesat konnte ginn. An et ass een zouversiichtlech, bis d'nächst Joer op 100 ze kommen.





Kompensatiounsmesurë fir d'Nordstrooss: Rep. Claude Zeimetz



"Mat enger Kompenséierung maache mer eigentlech nëmmen dat gutt, wat mer der Natur geholl hunn", sot d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Am Projet vun der Nordstrooss waren eigentlech schonn am Gesetz vu Juli 1997 Kompensatiounsmesuren an Héicht vun 21 Millioune virgesinn, déi parallel zu der Strooss hätte sollen ëmgesat ginn. Ma bis viru 5 Joer war mol net en Drëttel gemaach. Ënnert der Dräierkoalitioun, sou de Message vum Freideg, hätt sech déi Entwécklung geännert.

"Vill méi Beem gesat wéi der ewechgeholl"

Dem François Bausch no sinn haut 81% erreecht, de Staat huet am ganzen 100 Hektar kaf, 5 Hektar heivunner eleng fir nei Bëscher an zanter Fréijoer gëtt d'Ieweschtwiss tëscht Lëntgen a Luerenzweiler op 77 Hektar extensiv beweet. Hei gëtt also Naturfleeg bedriwwen. An Beispiller si Wëldbrécken."Et gëtt jo nawell gären dobausse gesot, ech wär ee grénge Minister, deen hätt méi Beem ewechgeholl wéi iergendee virdrun. Neen, dat ass net richteg. En huet der méi gesat, an ech wäert déi Zuelen och nach eng Kéier virum Enn vun der Legislaturperiod bréngen, en huet der vill méi gesat, wéi en der ewechgeholl huet. An zwar ebe well mer ëmmer direkt kompenséiert hunn, iert mer ugefaangen hu mat bauen", esou de François Bausch.Als Kompensatiounsmesurë fir d'Nordstrooss sollt jo och den CR119 um Stafelter zougemaach ginn. Bis et sou wäit ass, gëtt awer fir d'éischt d'Iechternacher Strooss ëmgebaut ass. Et kommen Afädelspuren an eng Busspur an d'Mëtt um Waldhaff. Den CR119, sou de François Bausch, geet fréistens Enn d'nächst Joer fir eng Testphas zou.

Busspur moies fir eran an owes fir eraus ...

Am Januar sollen um Waldhaff d'Aarbechten ufänken, fir den Trafic op der Iechternacher Streck méi fléissend ze maachen. D'Ausschreiwunge fir d'Ëmbauaarbechten op der N11 lafen. Dës Informatioun huet den Transportminister François Bausch um Bord vun der Pressekonferenz iwwert d'Kompensatiounsmesurë fir d'Nordstrooss ginn.Nieft den Afädelspure soll och eng Busspur op de Waldhaff kommen. Dës Busspur, huet de grénge Minister erkläert, géif moies a Richtung Stad an owes an Direktioun Iechternach fir de Bus reservéiert sinn. Den Ament läit en Avant-projet sommaire vir. Déi ganz Aarbechten, rechent de François Bausch, daueren op d'mannst bis Enn d'nächst Joer. Réischt duerno géif den CR119 fir eng Testphas zougemaach ginn. Nëmme wa sech erausstellt, datt d'Fermeture net zu gréissere Problemer féiert, gëtt d'Strooss tëscht dem Waldhaff an der N11 ee fir alle mol zougemaach.

Kritik vum Buergermeeschter

Déi dräi Regierungsmembere waren e Freideg de Mëtteg drëm beméit ënnersträichen, wéi wichteg den Dialog mat de concernéierten Acteuren, virop de Baueren, ass, fir déi eenzel Kompensatiounsmesuren a Musek ëmzesetzen. Suergen a Bedenke gouf a gëtt et bis haut nämlech am Uelzechtdall an de Buergermeeschter vu Lëntgen, Henri Wurth, huet et sech net huele gelooss, déi bei de Ministeren zou ze thematiséieren:"Mir waren och net Demandeur, déi Nouvelle war fir eis Baueren nämlech ee gewaltege Schock, wou si dach wäertvollt Land géinge verléieren an dat no bei hire Betriber."An nächster Zukunft soll och d'Uelzecht am Uelzechtdall renaturéiert ginn. Och hei ass nach Diskussiounsbedarf do. D'Politiker kënnen also weisen, wéi eescht et hinnen mam Dialog ass.