D'Kommuniste setze sech fir eng ëffentlech, solidaresch, laizistesch Schoul an eng vun der Chancëgläichheet an.



Bei der KPL goung vun enger Zerspläiterung vun der Gewerkschaftszeen am Enseignement Rieds, duerch déi de Claude Meisch an de leschte Jore liicht Spill gehat hätt. Suerge maachen de Kommunisten donieft d'Privatiséierung vun an d'Digitaliséierung an der Schoul.





Den Alain Herman vun der KPL



Op d'Fro hin, wat fir eng Zensur hien dem Educatiounsminister ausstelle géif, mengt den Alain Herman, Responsabel bei der KPL fir d'Educatioun an d'ëffentlech Schoul, dass d'DP an sech genee dat gemaach hätt, wat am Koalitiounsvertrag stoung, also keng gréisser Iwwerraschung: eng Privatiséierungswell an eng Well vun der Ressourcëverschwendung.



Dat Ganzt soll dann och ganz machiavellistesch vum Educatiounsminister ëmgesat gi sinn, esou d'KPL, déi dëst als eng "Verwüstung vum Lëtzebuergesche Schoulsystem" bezeechnen.