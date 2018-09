D’Bank war an d’Struewele komm, well am Summer 2008 an den USA eng schlëmm Hypothéikekris ausgebrach ass. Faul Immobiliëkreditter goufen zu Finanzproduite gebündelt, déi dann duerch déi ganz Welt verkaaft goufen. Des Produite waren sou komplex, dass iergendwann kee méi den Duerchbléck hat, wat déi Kreditter nach wäert waren. An dat huet zu enger genereller Vertrauenskris op de Mäert gefouert.

Dës Well u feelendem Vertrauen ass ganz schnell eriwwer an Europa an och op Lëtzebuerg geschwappt. Betraff waren hei virun allem d’Fortis an d’Dexia.





10 Joer Faillite vu Lehman Bros. - Reportage Ben Frin



De 26. September brécht de Cours vun der belsch-hollännescher Bank Fortis em 20 Prozent an. Fir dat Erspuertent vun de Lëtzebuerger Fortis-Cliente ze schützen, Dausenden Aarbechtsplazen ze erhalen an allgemeng d’Vertrauen an de Marché ze stäerken iwwerhëlt de Lëtzebuerger Staat nach dee selwechte Weekend 49 Prozent vum Kapital vum Lëtzebuerger Deel vun der Fortis-Bank. Käschtepunkt 2,5 Milliarden Euro.

Nëmmen zwee Deeg méi spéit, an der Nuecht op Dënschdes den 30. September, decidéiert déi Lëtzebuerger Regierung, zesumme mat Frankräich an der Belsch, dem Grupp Dexia mat 6,4 Milliarden Euro ënnert d’Äerm ze gräifen. D’Investitioun an de Lëtzebuerger Deel vun der Bank gëtt an Obligatiounen am Wäert vun 376 Milliounen Euro ausginn, déi an Aktië kënnen ëmgewandelt ginn.

Allgemeng ware Banken zu Lëtzebuerg awer net sou vill op de Kapitalmäert ënnerwee a waren doduerch 2008 och manner exposéiert.

Dräi islännesch Banken an eng Rei däitsch Geldhaiser hunn d’Finanzkris zu Lëtzebuerg dogéint net iwwerlieft.