An der Nuecht op e Freideg, kuerz no 3 Auer, koum et zu Esch an der Rue General G.S. Patton zu engem Incident ouni Blesséiert.Op der Plaz hunn d'Policebeamten eng Fra an e Mann fonnt an hiren Auto, deen op der Trap fir eran an de Lycée "geparkt" war.Déi jonk Fuererin, déi nach kee Permis hat, hat vun hirem Begleeder matten an der Nuecht eng "Fahrstonn" kritt - esou hir Erklärung. Si war mam Won vum Bekannte vun der Rue du Lycée a Richtung Patton-Strooss gefuer, hat awer no e puer Meter d'Kontroll verluer a war op eng Kräizung duergefuer ... ma du goung et iwwer den Trëttoir duerch den Haff d'Trap vum Lycée erop.De Besëtzer vum Auto, dee matgerenkelt hat, hat och nach gedronk. Hien huet musse säi Permis ofginn. E war nach am Stage ...Den Auto gouf saiséiert.