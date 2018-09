© CIS-Larochette

De Grond: Et war gemellt ginn, datt d'Gespär vun der Schoul zu Miedernach a Flame stéing.Wéi d'Pompjeeën op d'Plaz koumen, konnte si awer direkt Entwarnung ginn. Et huet sech nämlech erausgestallt, datt just eng Bänk aus Holz ronderëm e Bam am bannenzegen Haff vun der Schoul gebrannt hat.D'Leit, déi d'Feier gemellt haten, hate vu Wäitem vill Damp gesinn an haten ugeholl, datt et sech ëm ee Brand an der Schoul misst handelen.Op der Plaz waren d'Pompjeeën aus der Fiels an dem Ärenzdall, d'Ambulanz aus der Fiels an d'Police vun Dikrech.