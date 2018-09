Standard and Poor's huet e Freideg den Triple A vu Lëtzebuerg confirméiert. Dat deelt de Finanzministère e Samschdeg de Moie mat.



D’Ratingagence geet vu stabele Perspektiven aus. Tëscht 2018 an 2021 rechent Standard and Poor's mat engem Wirtschaftswuesstem vun 3,3 Prozent an der Moyenne. Déi Croissance wier virun allem op eng Hausse bei der Consommatioun zeréckzeféieren an dat wier d'Resultat vun der Steierreform a vun den Indextranchen.



Donieft hieft d’Ratingagence och ervir, datt sech de Lëtzebuerger Finanzsecteur an och de Rescht vun der Wirtschaft diversifiéieren.



De Finanzminister Pierre Gramegna weist sech dann och ganz zefridde mat der Confirmatioun vum Triple A. Déi nächst Regierung kéint op enger zolitter Basis schaffen.

Communiqué vum Finanzministère

Communiqué par: ministère des Finances

En date du 14 septembre 2018, l'agence de notation de crédit, Standard & Poor's (S&P), a confirmé le maintien de la notation AAA pour le Grand-Duché, avec perspective stable.

L'agence prévoit une croissance économique annuelle pour le Luxembourg de l'ordre de 3,3% en moyenne pour la période 2018 à 2021. Ces perspectives favorables seraient principalement dues à la progression attendue au niveau de la consommation, résultant de la réforme fiscale et de l'indexation des salaires. Selon S&P, le Luxembourg est bien placé pour faire face aux pressions liées à l'environnement externe dans les années à venir.

L'agence note également que les finances publiques sont en bonne santé, grâce aux politiques budgétaires prudentes menées par l'actuel gouvernement. Dans ce contexte, l'agence évoque notamment le défi des moins-values en matière de TVA sur le commerce électronique, qui ont pu être intégralement compensées par la mise en œuvre du «Zukunftspak» et l'adaptation de certains taux au niveau de la TVA. Malgré l'évolution de la fiscalité internationale des entreprises, S&P estime qu'à moyen terme le Luxembourg continuera à afficher des surplus budgétaires et que la dette publique se maintiendra à un niveau faible.

Ensuite, l'agence indique que l'économie luxembourgeoise bénéficie d'un cadre institutionnel propice à des politiques économiques favorisant une croissance soutenable. Le développement de nouveaux créneaux au sein du secteur financier ainsi que les efforts de diversification économique du gouvernement contribuent à la stabilité de l'économie luxembourgeoise. De manière générale, S&P souligne dans son rapport que la place financière luxembourgeoise continuera à être un secteur porteur pour le pays. Cette tendance devrait se poursuivre avec l'arrivée de nouvelles activités au Luxembourg dans le contexte du Brexit.

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, commente: «Une fois de plus, une des agences de notation les plus reconnues a confirmé le AAA pour le Luxembourg. Le maintien de la plus haute notation est essentielle pour garantir l'attractivité et la compétitivité du Grand-Duché. L'analyse de S&P confirme que le gouvernement a accompli avec succès sa mission en matière d'assainissement des finances publiques et de diversification de l'économie et je me réjouis que ces bons résultats sont reconnus au niveau international. Le prochain gouvernement pourra donc continuer à développer le pays sur des bases solides.»