"Mir brauchen nees e Premier mat klorem Kapp, roueger Hand an engem Kompass, dee weess, wat e wëll." 4 Woche virun de Walen huet den CSV-Generalsekretär Laurent Zeimet déi iwwer 500 CSV-Memberen am Sall op de Wahlkampf an de Wiessel agestëmmt – mam Spëtzekandidat Claude Wiseler an engem Plang fir Lëtzebuerg, dee se och nom 14. Oktober wëllen ëmsetzen. © Carine Lemmer

D'CSV wëll de Wiessel an huet e Samschdeg de Moien op engem ausseruerdentleche Kongress zu Dummeldeng virun iwwer 500 Leit hire Plang fir Lëtzebuerg presentéiert. D'CSV wëll zréck an d'Regierung, mam Claude Wiseler zréck an de Staatsministère. Et géif elo duer goe mat enger Politik, déi de Leit villes géif virschreiwen a villes schleefe léisst, sot den CSV-Spëtzekandidat. E Premier mat klorem Kapp, roueger Hand an engem Kompass, dee weess, wat e wëll, géif gebraucht ginn, hat virdrun et den CSV-Generalsekretär Laurent Zeimet ausgedréckt.D'Land bräicht Reformen, zum Beispill eng Pensiounsreform, huet de Claude Wiseler gemengt. Et géif haut eppes versprach ginn, wat een net kéint halen. D'Rente sollen ofgeséchert ginn, ouni awer gekierzt ze ginn, sou d'CSV.Déi aktuell Vitess vum Wuesstem packe mer net, huet et zu Dummeldeng geheescht. Den Ament kënnt jo all 7 Joer eng Stad Lëtzebuerg bäi, respektiv zwee "Walferen" oder 4 "Sandweileren" d'Joer. Dat kéint een net esou weider lafe loossen, fënnt de Claude Wiseler.Mat enger Steierpolitik oder zum Beispill geziilter Standuertpolitik kéint een agräifen. Wann eng CSV nees de Staatsministère géif kréien, géif och nees Uerdnung an d'Regierung kommen. Da géifen net zwee Ministere wéi am Dossier Steewollfabrik sech op der Place publique zerstreiden.D'CSV wär déi eenzeg Vollekspartei zu Lëtzebuerg, matten an der Gesellschaft. Keng Partei wär esou mat dësem Land verbonne wéi déi Chrëschtlech-Sozial an dowéinst misst och de Wiessel kommen, huet et weider geheescht.Déi nei CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (aus Däitschland) ass och op den ausseruerdentleche Kongress komm. Och si ënnerstëtzt eng besser Politik fir Lëtzebuerg, wéi si seet.De Jean-Claude Juncker ass iwwregens net zu Dummeldeng derbäi.