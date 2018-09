© Olidom Multimedia

Ënnert anerem déi international Schoul zu Munneref. Dofir goufen do e Samschdeg de Moien d'Gebailechkeete feierlech vum Educatiounsminister Claude Meisch ageweit, dat a Präsenz vum Munnerefer Buergermeeschter Lex Delles an dem neien Direkter vun der Schoul, dem Camille Weyrich.Fir dës Rentrée si 75 Schüler zu Munneref ageschriwwen. Si sinn an zwou Klasse vum éischte Schouljoer am Primaire agedeelt, souwéi an dräi Lycéesklasse vum éischte Joer.