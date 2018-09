Zuhu sech e Samschdeg de Moien eng Partie alkoholiséiert Leit op enger Pompelstatioun an der Lonkecher Strooss gestridden. Ee Chauffer huet sech dobäi a säin Auto gesat an ass op aner Leit duergefuer. Hien hat ze vill gedronk a krut säi Führerschäin vun der Police ofgeholl.Zuass en alkoholiséierte Chauffer mat sengem Auto an zwee Gefierer gerannt, déi laanscht d'Strooss geparkt waren. Och hien ass säi Permis lass.Guer kee Führerschäin hat deen Automobilist, deen d'Beamten e Freideg den Owend um 22 Auer zuan der Areler Strooss gestoppt hunn, well en ze séier ënnerwee war. Hien hat 64 amplaz 50 km/h drop. De Chauffer hat och nach ze vill gedronk a gouf protokolléiert.ass de Beamten e Samschdeg de Moie fréi um 3.45 Auer en Auto opgefall, deen am Zickzack gefuer ass. ch dee Chauffer ass säi Führerschäin wéinst ze vill Alkohol lass.