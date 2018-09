© CGDIS

Géint 17.45 Auer sinn op der A6 an Direktioun Mamer 3 Ween aneneegeknuppt. Dobäi goufen zwou Persoun blesséiert. Op der Plaze waren d'Ambulanze vu Mamer a vu Stengefort an d'Pompjeeë vun do grad esou wéi déi aus der Stad.Um 19.09 Auer sinn op der Giewelsmillen e Moto an en Auto net laanschtenee komm. Hei gouf eng Persoun verwonnt. Op der Plaz waren d'Ambulanz vun Housen an d'Pompjeeë vun Housen a vu Géisdref.Um 20.30 Auer ass dann nach zu Géidgen en Auto de Rampli ausgaangen. Och hei gouf eng Persoun verletzt, de Samu vun Ettelbréck war op d'Plaz geruff ginn. Am Asaz ware soss nach d'Ambulanz vun Ëlwen an d'Pompjeeë vun Ëlwen a Wäiswampech.An der Nuecht op e Sonndeg hu géint 1.20 Auer zu Esch-Uelzecht Pneuen an engem Hangar gebrannt. Dobäi koum awer keen zu Schued, esou de CGDIS, also de Corps Grand-Ducal Incendie et Secours.