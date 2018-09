Géint 0.40 Auer ass der Police op der Nordstrooss, an der Sortie Luerenzweiler, en Auto opgefall, deen do matzen a geféierlech am Wee stoung - mat 3 Platten. D'Leit aus dem Won stounge ronderëm d'Gefier. D'Fra, déi mam Auto gefuer war, stoung ënner Drogen- an Alkoholafloss, sou d'Police. A si hat och kee Führerschäin.E Samschdeg den Owend géint 21.15 Auer goufen tëscht Schrondweiler an der Fiels zwou Persounen op engem sougenannte "Pocket Bike" gestoppt. Dat sinn déi ganz kleng Motorrieder. Just ee vun deenen zwee um Moto hat en Helm un. De Chauffer hat kee gültege Führerschäin. De Moto gouf séchergestallt.Op der Aire de Capellen ass et an der Nuecht op e Sonndeg géint 1 Auer zu engem Sträit an enger Kläpperei tëscht 4 Männer komm. Ee vun hinnen ass mat engem Messer verwonnt ginn. De Mann gouf mat Blessuren am Broschtberäich an d'Spidol bruecht.An da wollt sech nach en alkoholiséierter Chauffer géint 3.30 Auer net vun der Police stoppe loossen. De Mann hat d'Police op der A13 mat voller Vitess iwwerholl. Déi huet ëm mat de bloe Luuchten ze verstoe ginn, datt en ze séier war a sollt déi nächst Sortie erausfueren. Dat wollt de Chauffer awer net an huet sech dervu gemaach. De Cita huet der Police du gemellt, datt de Chauffer hannerzeg gefuer ass a mat Vollgas duerch e Chantier Richtung Esch.Kuerz Zäit drop ass de volle Chauffer awer du vun zwou Patrullen op der Héicht vun der Sortie Diddeleng/Biereng gestoppt ginn. De Mann huet säi Führerschäin direkt missen ofginn.