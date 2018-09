Nom Schwéierpunkt vum Wuesstem an der Wirtschaftspolitik déi lescht Woch, dominéiert dës Woch d'Familljepolitik an dat Soziaalt op RTL.lu.

Et sinn nach 4 Woche Wahlkampf. Wat verspriechen d'Parteien, wat hu se wëlles, wat brauch d'Land?, dorobber gi mer déi nächst Deeg op Radio, Tëlee an op rtl.lu an.

Wat gouf geleescht an de 5 Joer Blo-Rout-Gréng? Dat ass d'Fro, där mer e Méindeg de Moien noginn.





Bilan Familljepolitik & Soziales - Reportage Carine Lemmer



D'Carine Lemmer huet de soziale Regierungsbilan mat engem Expert an deem Beräich gezunn. Dësen Expert ass de Robert Urbé, deen trotz Pensioun nach ëmmer de Sozialalmanach fir d'Caritas ausschafft. Hie wëll d'Sozial- a Familljepolitik vun der 3er-Regierung objektiv bewäerten: Wat war positiv, wat éischter negativ a wat bleift nach opstoen?

Och wa Munches ugepaakt gouf, sinn aner Saache leie bliwwen oder sinn an déi falsch Richtung gaangen. Als positiv gesäit de Robert Urbé op alle Fall déi gratis Kannerbetreiung, e verbesserte Congé parental, eng Rëtsch Initiativen am Logement an och am Revis, deen den RMG ersetzt, wieren eng Rei gutt Usätz dran.

Guer net frou waren hien an d'Caritas, datt d'Allocation d'éducation ofgeschaaft gouf. E bessere Congé parental ass eréischt annerhalleft Joer méi spéit komm a stellt och fir vill Leit keng Alternativ duer.

Direkt am Ufank vun der Legislaturperiod ass och d'Kannergeld reforméiert ginn, d'Staffelung vum Kannergeld gouf ofgeschaaft. Do hätt missen eng Etüd gemaach ginn.

Dem Land geet et haut gutt, ouni Zweiwel, seet och de Robert Urbé, mä laang net jidderee profitéiert dovunner, d'Schéier tëscht Aarm a Räich ass an de leschte Jore méi wäit ausernee gaangen. De Räichtum ass dat "Gutt-Goen" ass e bëssen ongläich verdeelt. Dës Ongläichheet wier och mat der Zäit méi grouss ginn, dat géifen alleguerten d'Indicateuren déi een hätt aussoen, obwuel een eréischt d'Chiffere vun 2016 um Dësch leien hätt, bemierkt de Robert Urbé. D'Chiffere vun 2017 kommen am Oktober an déi missten op e neits analyséiert ginn, well et dacks dann dach Divergenze vu Joer zu Joer géife ginn. 2015 wier d'Situatioun zum Beispill besser gewiescht wéi am Joer 2016.

Dës Regierung huet also Munches ënnerholl, d'Wirtschaft dréint gutt, mä nawell ass d'Aarmut hei am Land méi grouss ginn. De Robert Urbé erkläert sech dëst doduerch, dass zwar scho Mesurë geholl goufen, déi allerdéngs zum Deel net wäit genuch goungen, respektiv souguer kontradiktoresch waren. D'Akommes spillt als Indicateur net als eenzegt eng Roll, déi wieren nämlech ofhängeg vun der Präisdeierecht um Wunnengsmaart a 5 Joer beispillsweis.

A Punkto Steieren hätt och méi kënne fir déi méi kleng Leit gemaach ginn, fënnt den Auteur vum Sozialalmanach. D'Diskussioun, ob d'Steierklass 1A zum Beispill soll ofgeschaaft ginn, gesäit hie ganz anescht. Op eng Persoun an eng aner Steierklass kënnt dierft dem Robert Urbé no net dovunner ofhängeg sinn, op dës Persoun bestuet, respektiv gepacst ass ass oder net, mä op et an engem Stot Kanner ginn oder net.

Virun de Wahlen ass also no de Wahlen...fir déi nächst Regierung bleiwen an der Sozial- a Familljepolitik nach eng Rei Chantieren.