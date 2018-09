10 Vertrieder vu Parteien diskutéiere vun 20.30 Auer un op RTL Télé Lëtzebuerg an RTL.lu iwwer Wuesstem, Stau an Immobiliepräisser.

10 Vertrieder vun de Parteien, déi un de Chamberwalen am Oktober deelhuelen, ware bei eis am Studio fir eng offiziell Table ronde.Déi 10 Kandidaten hunn iwwer Wuesstem diskutéiert. Wat ass hir Zukunftsvision fir Lëtzebuerg? Wéi wëlle si de Wuesstem a seng Erausfuerderunge steieren? Wat sinn hir Rezepter géint Stau an héich Immobiliepräisser?Doriwwer hunn diskutéiert:Lëscht 1 - Piraten: Sven ClementLëscht 2 - Déi Gréng: Claude TurmesLëscht 3 - LSAP: Alex BodryLëscht 4 - CSV: Martine HansenLëscht 5 - KPL: Ali RuckertLëscht 6 - DP: Pierre GramegnaLëscht 7 - ADR: Fred KeupLëscht 8 - Déi Lénk: Marc BaumLëscht 9 - Demokratie: Marc DaxLëscht 10 - Déi Konservativ: Joe Thein