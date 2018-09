© lm

Am Ganzen këmmere sech ronn 5.300 Enseignanten ëm si. Derbäi komme knapps 930 Chargéen.Fir dëst Schouljoer goufen och 101 Posten nei geschaf, fir souwuel regional wéi och national an den nei geschafene Kompetenz-Zentre fir Kanner mat spezifeschen Besoinen ze schaffen.D'Police wäert am Kader vun der Rentrée déi nächst Deeg iwwer verstäerkt ronderëm Schoulen kontrolléieren.Repressiv a präventiv Kontrolle riichte sech an éischter Linn géint iwwerdriwwe Vitess, falscht Parken a géint Persounen, déi de Gurt net unhunn.D'Poliziste wäerten och bei Schoule präsent sinn, fir op méiglech Froe vun Enseignanten oder Eltere kënnen ze äntweren.RTL wënscht alle Schüler, Elteren an Enseignanten e gudde Schoulufank!

Informatioune vun der Police: #secherRentree

#secherRentree - Campagne nationale de sécurité routière axée sur la rentrée scolaire

Pour le mois de septembre, la campagne nationale de sécurité routière de la Police est axée sur la rentrée scolaire et vise la sécurité des enfants sur le chemin de l'école.

À partir du lundi 17 septembre, la Police marquera une présence régulière aux alentours des établissements scolaires et se tiendra à disposition des enseignants et des parents. Des contrôles préventifs et répressifs visant en particulier les excès de vitesse, le stationnement illicite et le non-port de la ceinture de sécurité seront organisés.

Afin d'attirer l'attention des automobilistes sur la rentrée scolaire, un certain nombre de véhicules de police seront dotés sur la lunette arrière d'un autocollant " ATTENTION rentrée scolaire ".

- Sensibilisez votre/vos enfant(s) aux dangers dans la rue.- Soyez exemplaire dans votre comportement et respectez le Code de la route (respect des limitations de vitesse et des interdictions de stationnement, port de la ceinture de sécurité).- Faites plusieurs fois le chemin de l'école ensemble avec votre/vos enfant(s) et attirez son/leur attention sur les dangers potentiels.- Veillez à ce que votre/vos enfant(s) descende(nt) toujours du côté du trottoir de la voiture.- N'attendez pas du côté opposé de la rue à la sortie de l'école. Votre/vos enfant(s) risque(nt) de traverser la rue sans faire attention.- Veillez à ce que vos enfants soient bien visibles, notamment avec :o Des vêtements clairs, des brassards ou des gilets de sécurité,o Des bandes réfléchissantes sur les vêtements et le cartable.- Marchez toujours sur le trottoir du côté le plus sûr, c'est-à-dire vers les maisons et les jardins.- Traversez la chaussée aux feux de signalisation. S'il n'y en a pas, utilisez les passages protégés pour piétons et regardez bien des deux côtés avant de traverser. S'il n'y a pas de passage pour piétons, arrêtez-vous au bord de la rue, regardez vers la gauche, vers la droite, et encore une fois vers la gauche et traversez quand il n'y a plus de voiture en vue.- Faites attention aux voitures sur le trottoir, notamment aux sorties de garage.Les jeunes enfants ne connaissent pas encore les dangers de la circulation et peuvent aussi être nerveux lors de la rentrée des classes.- Faites attention aux enfants et redoublez de prudence.- Adaptez votre vitesse aux alentours des écoles et signalez vos manœuvres.Rappel de quelques articles du Code de la route en rapport avec la campagne :- Art. 142 01 : Défaut de s'arrêter devant un passage pour piétons ou un passage pour piétons et cyclistes lorsqu'un piéton marque son intention de s'y engager ou qu'il y est engagé [145 €, 2 pts]- Art. 160 bis 09 : Transport d'un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n'atteint pas 150 cm dans un véhicule (…) autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué [145 €, 2 pts]- Art. 160 bis 14 : Transport d'un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n'atteint pas 150 cm dans un véhicule routier automoteur, à défaut de ceintures de sécurité, autrement que sur une place qui ne fait pas partie de la rangée avant [145 €]- Art. 160 bis 15 : Transport d'un enfant dans un dispositif de retenue spécial non réglementaire [145 €, 2 pts]- Art. 162 11 : Inobservation par un piéton de l'interdiction : - de traverser la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes, d'un passage souterrain ou d'un passage supérieur à moins de 30 mètres d'un tel passage [49 €]- Art. 162 12 : Inobservation par un piéton de l'interdiction : - de s'engager sur la chaussée ou de la traverser en dehors de la phase verte ou de la phase éteinte à un passage ou à un gué où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux [49 €]- Art. 164 07 : Arrêt sur une partie de la voie publique réservée aux piétons ou à d'autres usagers [24 €]En voiture, il faut toujours être attaché, soit avec la ceinture, soit dans le siège spécial pour enfants, et même sur les trajets les plus courts.- Un enfant de moins de 3 ans doit toujours prendre place dans un siège spécial pour enfant.- Les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n'atteint pas 150 cm doivent prendre place dans un siège spécial pour enfants.- L'emploi d'un dispositif de retenue aménagé en sorte que l'enfant qui y prend place est tourné vers l'arrière, est interdit sur les places équipées d'un coussin gonflable de type frontal, à moins que ce coussin n'ait été désactivé, de façon manuelle ou automatique.

Schreiwes vum ACL

Une nouvelle année scolaire commence et elle sera pour beaucoup d'enfants également le premier jour où ils seront confrontés à la circulation routière. Les conseils suivants de l'Automobile Club s'adressent aussi bien aux conducteurs qu'aux parents afin que chacun soit bien préparé pour la rentrée.- Les réactions des enfants sont imprévisibles. Il convient d'être particulièrement attentif et de modérer sa vitesse aux abords d'une école ou d'un endroit fréquenté par beaucoup d'enfants.- Ralentir immédiatement dès qu'on remarque la présence d'un enfant le long de la route. Quelques secondes plus tard, l'enfant peut en effet se retrouver sur notre trajectoire.- Eviter de dépasser un bus à son point d'arrêt. Les enfants (et les adultes) peuvent traverser juste devant le bus et surgir subitement devant notre voiture.- Conserver une distance latérale de plus d'un mètre en doublant les enfants à vélo, car ils pourraient dévier de manière inattendue.- Ne jamais faire demi-tour ni aucune manœuvre compliquée à proximité d'une école ou d'un endroit fréquenté par beaucoup d'enfants.

Conseils aux parents qui conduisent leurs enfants en voiture à l'école :



- Faire monter et descendre l'enfant sur le trottoir du côté de l'école et insister à ce qu'il regarde attentivement avant de descendre du véhicule. Se garer plutôt à une certaine distance de l'école, à un endroit autorisé et faire marcher l'enfant jusqu'à l'entrée de l'école.

- Ne jamais se garer ou s'arrêter en double file.

- Toujours attacher les enfants et leur apprendre à le faire eux-mêmes, même sur de courtes distances.

- Penser à organiser une tournante avec d'autres parents du quartier. Cela diminuera le trafic aux abords de l'école.

- Ne jamais faire demi-tour ni aucune manœuvre compliquée à proximité de l'école.

Conseils aux parents qui accompagnent à pied leur enfant à l'école :



- Apprendre à l'enfant que voir et être vu sont deux choses différentes : ce n'est pas parce que l'enfant voit une voiture que le conducteur l'a vu aussi.

- Faire le chemin de l'école plusieurs fois avant la reprise de l'école afin d'être assuré que l'enfant l'a bien mémorisé. La répétition renforce le bon comportement. S'assurer que l'enfant ne marche pas du côté de la rue.

- Choisir le chemin de l'école le plus sûr, même s'il n'est pas le plus court. Mais il ne faudrait quand même pas que ce chemin ne soit jamais ou presque jamais emprunté par d'autres enfants. Le fait de trouver un certain nombre d'enfants sur le même trajet met en garde les automobilistes, et l'enfant en compagnie d'autres écoliers ne se laisse pas aller à rêver.

- S'intéresser à ce que l'enfant raconte. S'il raconte des événements qui se sont passés sur le chemin de l'école, écouter avec attention les problèmes qu'il expose. Prendre l'enfant au sérieux et lui donner une réponse précise.

- Veiller à ce que l'enfant dispose de suffisamment de temps pour se rendre à l'école. Car, si on dit à l'enfant : « Cours maintenant, dépêche-toi pour arriver à temps ! », on l'invite littéralement à ne pas être attentif

- Choisir des vêtements voyants, ainsi l'enfant se fait remarquer dans le trafic. Des manteaux clairs avec des bandes réfléchissantes sont l'idéal pour l'hiver. (Stickers et objets rétroréfléchissants sont en vente au service Shop de l'ACL).

L'Automobile Club en appelle au bon sens de tous les usagers de la route afin que ces conseils soient respectés tout au long de l'année et pas seulement à la rentrée des classes, pour le bien-être et la sécurité de nos enfants.

Bertrange, le 11 septembre 2018

Automobile Club du Luxembourg