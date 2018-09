Tëscht Bitscht a Wolz an tëscht Beefort an dem Grondhaff hat et um Sonndeg den Owend gerabbelt.

Den 112 mellt zwee Blesséierter op eise Stroossen um Sonndeg den Owend.Tëscht Bitscht a Wolz kruten sech géint 18.15 Auer en Auto an e Moto ze paken. De Rettungshelikopter an den Ettelbrécker Samu waren nieft de lokale Secouriste vu Géisdref a Wolz op der Plaz.Tëscht Beefort an dem Grondhaff war géint 22.40 en Automobilist vun der Strooss ofkomm an an de Gruef gaang. D'Pompjeeë vu Beefort an d'Ambulanz vun Iechternach ware geruff ginn.An zu Steesel an der Rue des Eglantiers huet géint 21.20 Auer e Schaarschtech gebrannt.