Um Zuchreseau ginn et zanter de Méindeg de Moie 5 Auer massiv Problemer. Op där enger Säit technesch Problemer op der Linn fir an den Norden.

Wat Retarden op anere Linnen, wéi der Linn 50 a 60 mat sech bruecht huet. Op der Linn op Rodange gouf et operationell Problemer. Op der Linn tëscht Arel a Klengbetten ass een Zuch ausgefall. Do gouf den Zuch duerch Busser ersat. D’Horairë fannt Dir um Site vun den CFL.







Suite à un problème technique sur l'infrastructure, des retards sont à prévoir sur tous les trains. — CFLinfos (@CFLinfos) 17. September 2018

Offiziellt Schreiwes vun den CFL

Suite à la détresse d’un train belge entre Arlon et Kleinbettingen, la circulation ferroviaire se fait actuellement uniquement à voie unique entre Luxembourg et Arlon et vice-versa. Le remorquage du matériel roulant défectueux est en cours et devra être réalisé dans la prochaine heure. Les clients à destination / en provenance de Bruxelles sont priés de changer de train en gare d’Arlon.

Des bus de substitution directs ont été mis en place entre Luxembourg et Arlon et partiront à partir du quai 21 de la gare routière de Luxembourg.