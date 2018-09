© Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg

D'DP proposéiert eng "Individuell Besteierung", bei där "kee méi schlecht ewechkënnt". Bei der Presentatioun vun hire Prioritéiten a punkto Wirtschaft a Finanzen gouf et e Méindeg de Moien zousätzlech Erklärunge vun de Liberalen: Fir den elengerzéienden Elteren a Celibatairen entgéintzekommen, géing een iwwer Steierkreditter fueren.Ënnert der Regie vum Pierre Gramegna wiere scho Preparatiounen gemaach ginn. "Mir erfannen näischt Neits", sou de Finanzminister. Et géing auslännesch Beispiller ginn wéi Schweden, un deenen ee sech géing inspiréieren.De Finanzminister huet dann och matgedeelt, datt mat der DP Upassunge bei der Ierfschaftssteier an "indirekter Linn" wäerte gemaach ginn. Duerch eng Upassung un d'Inflatioun gëtt d'Steierlaascht mi kleng.Zu de weideren Akzenter vun de DP a Saache Wirtschaft a Finanzen gouf nach emol widderholl, datt d'DP ënnert anerem fir e "globale Steiertaux" fir Betriber ass, deen dem Duerchschnëttstaux an der OECD no no ënnen ugepasst gëtt. D'Moyenne léich aktuell bei 23% an zu Lëtzebuerg bei 26%, sou de Pierre Gramegna.