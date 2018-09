Nieft Parkplaze gëtt et 27 Elektro-Bornen an zwou Charge-Installatioune fir Busser um ausgebaute Park & Ride um Houwald.

© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

9 Méint gouf gebaut an de Käschtepunkt läit bei 1,8 Milliounen Euro.

Den neie Parking soll ënner anerem deene Leit ze gutt kommen, déi um Ban de Gasperich schaffen oder wäerte schaffen.

De Parking soll laangfristeg nees ewech falen, well et d'Zil ass, Park and Riden méi wäit ewech vun der Stad ze bauen. E konkrete Projet gëtt et do notamment nieft der Diddelenger Autobunn, no bei Beetebuerg.