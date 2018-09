X

Face-à-face Etienne Schneider - François Bausch (15.09.2018) De Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) an de Minister fir Nohaltegkeet François Bausch (Déi Gréng) waren e Freideg beim Caroline Mart.

Am Virfeld vun der Campagne ware se ferm uneneegeroden: rout – gréng! Mat deen heftegste Wuesstemssträit war ausgerechent an der Regierung! De Wirtschaftsminister an d'Ëmweltministesch an den Nohaltegkeetsminister hunn ëffentlech gestridden iwwer d'Steewollfabréck Knauf an d'Jugurtsfabréck Fage, an d'Diskussioun huet däitlech gemaach, wéi schwéier et si kann, fir Ökologie an Ekonomie ënnert een Hutt ze kréien.E Freideg den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg stounge sech den Etienne Schneider an de François Bausch als Kandidaten am Face-à-face géintiwwer fir iwwert den Thema Wuesstem a wirtschaftlech Entwécklung ze debattéieren.Et ass kloer ginn, dass kee vun den zwee Intressi drun huet, fir nach weider grouss an der Ëffentlechkeet ze streiden, och wa béid Männer duerchaus hir Differenzen hunn a kloer soen, et muss ee net Frënn sinn, fir gutt zesummenzeschaffen. Wat net bedeit, dass de Face-à-face net kuckeswäert ass, et ass eng ganz informativ Diskussioun an der all déi wichteg Themen zur Sprooch kommen, déi mam Wuesstem a Verbindung stinn:Wéi kann ee Wuesstem stéieren, wéi selektiv kann ee Betriber sichen goen, wourëm geet et iwwerhaapt, wa mir iwwer Wuesstem schwätzen, muss een Angscht hu virun enger Bevëlkerungsexplosioun, wann ëmmer méi Leit aus dem Ausland heihi schaffe kommen, d'Erausfuerderunge vun der Digitalisatioun, d'Aarbechtszäiten, d'Betribssteieren, Google oder de Spacemining - beim Grëff no de Stären deelt de François Bausch ganz kloer dem Etienne Schneider seng Begeeschterung net, alles an allem sinn awer méi Schnëttmenge beim Programm vun LSAP an déi Gréng ze fanne beim Thema Wuesstem wéi mam drëtte Koalitiounspartner DP, an och d'Oppositioun ass deels schwéier - apaart vum Vizepremier - kritiséiert ginn.An dass deen och no 5 Joer am léifste Premier géing ginn, seet hie ganz oppen: "Ech ginn net an eng Course, fir ze verléieren." De 14. Oktober decidéieren d'Wieler!