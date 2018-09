Déi "al" Iechternacher Gare. © Verkéiersverbond

© Verkéiersverbond

D'Busarrête goufen doduerch och op dëser Plaz am Zentrum verluecht.Wéi et am Communiqué vum Verkéiersverbond heescht, wier d'Gemeng Iechternach am Gaang, zousätzlech Terrainen ze kafen, fir en ënnerierdesche Parking kënnen nieft der Gare z'installéieren.

Schreiwes vum Verkéiersverbond

Luxembourg, le 17 septembre 2018 – Les usagers de la gare routière à Echternach vont devoir changer leurs habitudes. La gare routière déménage le 17 septembre 2018, pour laisser place à la construction d'une nouvelle école primaire au nord d'Echternach.À partir de cette date, l’ancienne gare routière ne sera plus desservie par les lignes 110, 111, 112, 113, 414, 416, 417, 474, 475, 485, 486, 496, 500, 501, 503 et 848. Les arrêts de bus seront transférés à la gare routière provisoire située au parking Bréil au centre ville, à quelques pas du supermarché. La municipalité est en train d’y acquérir plus de terrains sur lesquels un parking souterrain, puis la nouvelle gare routière, seront installés en permanence.Pour prévenir les habitants d’Echternach de ce changement, le Verkéiersverbond a élaboré un flyer informatif qui a été distribué dans tous les ménages de la commune. De plus, un grand panneau aux tons magenta de la Mobilitéitszentral a été installé en amont sur l'ancienne gare routière. Enfin, dans la nuit du lundi au mardi dernier, l'artiste de graffiti Till Heim a transformé deux quais en camions de déménagement, créant ainsi un impact visuel puissant et concret.La relocalisation de la gare routière n'est qu'un des sept projets de développement urbain pour rendre la ville encore plus attractive aux citoyens. L'accent est ainsi mis sur une meilleure liaison de transport grâce aux lignes 473, 481 et 492 qui desserviront la nouvelle gare à partir du 17 septembre.Retrouvez toutes les informations sur www.mobiliteit.lu et sur www.echternach.lu.