De 14. Oktober ass et esouwäit, d’Lëtzebuerger ginn an d’Kabinne gebiede fir hir Kräizer ze maachen.Mir waren am Virfeld zu de Wale mat eiser eegener Kabinn am Land ënnerwee a wollte vun Iech wëssen, wat är Uleies an Erwaardungen un d’Politik sinn.Wat stéiert Iech zu Lëtzebuerg a wat soll bleiwen, ewéi et ass? Mir hunn eis Walkabinn an de véier Walbezierker opgestallt.

