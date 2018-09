Dat war eng vun de Conclusiounen, déi um Méindeg am Gemengerot an der Stad Lëtzebuerg an hirem Avis iwwert d'sektoriell Pläng gezu goufen.

Op ville Punkten géif et un Detailer an Informatiounen feelen, seet d'Stad Lëtzebuerg.



Den Avis, deen unanime ugeholl gouf, fuerdert eng ganz Partie Präzisiounen. Wat zum Beispill de Plan sectoriel Transport ugeet, géing et textuell un Informatiounen an Explikatiounen feelen. Par Rapport zum PAG ginn et dann och Ënnerscheeder. De Plan sectoriel gesäit zum Beispill en Tracé fir den Tram vir, deen den Terrain vun Heintz Van Landewijk duerchfiert - wat net iwwerteneestëmmt mam Tracé, wéi en am PAG virgesinn ass.



D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet präziséiert, datt wann de Plan sectoriel ugeholl ass, d'Stad Lëtzebuerg hiren PAG upassen muss. D'Stad Lëtzebuerg huet d'Plans sectoriellen iwwregens den 9. Mee geschéckt krut an hat se dunn vun Enn Mee un e Mount aushänken.



Am Ganze koumen 58 Reklamatiounen vun de Bierger eran.