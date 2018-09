© Maxime Gillen

Op dësem Wee wollt een de Parteien Recommandatioune mat op de Wee ginn.

Et sollt weider op responsabel a klima-frëndlech Fonge gesat ginn an Europäesch Direktive misste méiglechst séier ëmgesat ginn. Den Ament wier Lëtzebuerg dee wichtegsten Zentrum fir Investitiounsfongen an Europa, ma op deem Succès dierft ee sech net ausrouen, esou de Camille Thommes, Direkter vun der ALFI. Dat wier nämlech keng Garantie fir d'Zukunft an dofir misst een dru bleiwen, fir och an Zukunft esou kënne weiderzefueren.





Camille Thommes, Direkter vun der ALFI



De Camille Thommes um RTL-Mikro



Obschonns et dem Secteur ganz gutt géif goen, fuerdert d’ALFI punktuell Steiererliichterungen, fir international kënne kompetitiv ze bleiwen.

Den Ament schaffen am Grand-Duché ronn 14.000 Leit an der Fongenindustrie. Am Juli 2018 gouf hei Kapital an Héicht vu 4.282 Milliarden Euro geréiert.