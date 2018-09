© Patrick Frieden / RTL.lu

E Méindeg am Nomëtteg huet den Infrastruktur- an Transportminister François Bausch eng nei Express-Bus-Linn virgestallt, déi Deeler vum Oste vum Land mam Kierchbierg verbënnt.



Viséiert ass eng besser Ubannung vu verschiddenen Dierfer, déi zënter de Changementer bei de Zuch-horairen zejoert méi schlecht zerwéiert ginn. D'Bus-Linn 465 geet vu Wecker iwwer Betzder a Rued op de Kierchbierg.



Et geet drëm ze iwwerbrécken. Um Enn vum nächste Joer wier definitiv Besserung a Siicht, heescht et aus dem Nohaltegkeetsministère. Da ginn op der Waasserbëlleger Streck déi nei Zich agefouert, déi am Kader vun der Reaktivéierung vun der Tréierer West-Streck geplangt sinn. Hei spuert een eng gewëssen Distanz fir op Lëtzebuerg an et gëtt méi interessant fir d'Leit, fir mam Zuch bis op Lëtzebuerg ze kommen.



Déi Lëtzebuerger an déi däitsch Autoritéiten hate sech drop gëeenegt, datt déi däitsch Bunn déi al Garen op dëser Streck nei amenagéiert, d'CFL fir hiren Deel stellen d'Zich.