Um Méindeg war et op deem Dikrecher Geriicht déi 1. Sëtzung no der Rentrée, an do goung et ëm Zuhälterei.E Mann vu 35 an eng Fra vu 27 Joer kruten nämlech virgehäit, 2016 am Nopeschhaus vum Dikrecher Geriicht Proxénétissem bedriwwen ze hunn; si solle vu 4 Frae profitéiert hunn.Engem Polizist no hat d'Affär am Summer 2016 zu Miersch ugefaangen, sech awer séier op Dikrech verlagert. Am Verlaf vun der Enquête gouf, no enger Observatioun tëscht Oktober an November, am November 2016 och eng Kontroll gemaach: Dee Moment ass een op 4 Fraen an ee Client gestouss, nieft den Ugekloten, déi festgeholl goufen. Woubäi de Fait, dass 5 Fraen an engem Appartement waren, éischter ongewinnt wär.D'Ugeklote ware net ganz gespréicheg a wollten u sech näischt soen. Op Nofro hi krut de President vum Geriicht awer aus hinnen eraus, dass déi zwee Frëndinne vun der Fra, déi a Schwieregkeete waren, en Ënnerdaach wollte ginn; dem Mann no hätt ee sech de Loyer gedeelt an hie gewosst, dass sech seng Fra an déi aner prostituéiere géifen. D'Fra hirersäits konnt sech u villes net erënneren.Den Affekot vun deenen zwee huet ervirgehuewen, dass si elo bestuet wären an d'Fra mat der Prostitutioun opgehalen hätt. Fir de Me Marigo loung keng Zuhälterei vir, soudass hien de Fräisproch vu senge Cliente gefrot huet; déi hätte Frëndinne wëllen hëllefen, déi fir hiren Deel zum Loyer bäidroe sollten.Dogéint wëllen déi zwee, an den Ae vun der Vertriederin vum Parquet, hir Roll weider minimiséieren; dobäi wär de Virworf vun der Zuhälterei géint si zréckzebehalen an hätt d'Affär eng gewëss Envergure gehat. Dofir huet si, nieft all Kéiers enger Geldstrof, zweemol 18 Méint Prisong verlaangt, woubäi et de Riichter iwwerlooss wär, ob Sursis gesprach gëtt oder net.D'Uerteel ass fir den 18. Oktober.