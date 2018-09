Schoulufank am Secondaire No der Grondschoul e Méindeg ass um Dënschdeg Rentrée op de 7ièmen

Am ganze fänkt domadder de Lycée fir 5'094 Schüler un. 1970 vun hinne starten am Classique, 2'478 am secondaire général, an 622 Jonker am Préparatoire.

Vun RTL