© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Dat heescht vun der der administration pénitentiaire, also déi zoustänneg ass fir d'Prisongen zu Schraasseg, Giwenech an an Zukunft och den Uerschterhaff. Dat huet de Justizminister Felix Braz en Dënschdeg de Moien op der Bilanspressekonferenz vun der Legislatur matgedeelt. Adjointe gëtt d'Caroline Lieffrig.