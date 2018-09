Wiem ass et net och scho geschitt, et klëmmt een aus dem Bus, dem Zuch oder dem Tram eraus an da mierkt een, dass een eppes leiegelooss huet.

"Lost and Found" bei LuxTram (18.09.2018) Wiem ass et net och scho geschitt, et klëmmt een aus dem Bus, dem Zuch oder dem Tram eraus an da mierkt een, dass een eppes leiegelooss huet.

Et ass mënschlech, dass ee mol eppes am ëffentlechen Transport vergësst oder leieléisst. Zanter den Tram existéiert, kommen hei och Saachen zesummen, déi vergiess goufen, bis ewell hunn awer nëmmen e klengen Deel hire Proprietär zréckfonnt.

De Wee ass ëmmer deen nämmlechten, no all Tour kontrolléiert de Chauffer, ier et weider geet, ob näischt vergiess gouf, ass dëst de Fall, gëtt et per Funk der Zentral gemellt.

Dann ass et um zoustännege Chauffer, fir den Objet mat an d'Zentral ze huelen, do landen d’Géigestänn fir d'éischt 2 Wochen an enger bloer Këscht.

Meeschtens sinn et also Handyen a Portmonnien, déi fonnt ginn, mee do kënnen awer och aner Saache mat dobäi sinn. Am Duerchschnëtt dauert et ni laang bei dëse Géigestänn, bis ee sech mellt.

Déi kuriéis Saache sinn éischter seelen an awer gouf schonn deen een oder anere komesche Géigestand fonnt.