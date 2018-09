© Claudia Kollwelter

Doriwwer wëll Greenpeace Lëtzebuerg an den nächsten 3 Méint zesumme mat de Bierger, Politiker an Acteuren aus dem Finanzsecteur diskutéieren. Op der Plaz vum Funiculaire um Kierchbierg gouf dofir den Eiffeltuerm a 15 Meter Héicht nogebaut, deen als Symbol fir de Paräisser Klimaaccord gëllt. Donieft gouf e mobille Büro opgeriicht, wou d'Leit Informatioune kréien an och eng Partie Evenementer virgesi sinn.



Zil ass et, fir Greenpeace, datt e groussen Deel vun de Milliarden Euro, déi de Moment vun der Lëtzebuerger Fongenindustrie geréiert ginn, net méi géint de Klimaschutz geriicht sinn. Et wëll een zum Beispill verhënneren, datt weider a fossil Energien investéiert gëtt. Dem Direkter vu Greenpeace Lëtzebuerg, Raymond Aendekerk no kann de Finanzsecteur e ganz wichtege Rôle spillen, andeem zum Beispill d'Investisseure Projeten ënnerstëtzen, déi an nohalteg Industrie ginn.





Den Direkter vu Greenpeace Lëtzebuerg, Raymond Aenderkerk



Milliarde vu Suen aus dem private Secteur misste mobiliséiert ginn. Suen, déi de Moment fir fossil Brennstoffer wéi Kuel, Ueleg a Gas investéiert ginn, missten an erneierbar Energien an nohalteg Infrastrukturprojeten investéiert ginn. En Appell geet awer och un déi zukünfteg Regierung, déi an den Ae vun der Ëmweltorganisatioun adequat Mesuren huele muss, fir datt ee méi e groussen Deel un Investitiounen a klimafrëndlech an nohalteg Projeten afléisst.Greenpeace ass allerdéngs enttäuscht, datt een an de Walprogrammer vun de verschiddene Parteien net méi zu dësem Thema fënnt. Eng kohärent Virgoensweis feelt hinnen a Punkto Klimapolitik bei all de Parteien.