Dat sot de Minister Felix Braz de Moien, wéi hien op déi lescht ronn 5 Joer am Justizministère zréckgekuckt huet.De grénge Politiker wollt dobäi ausdrécklech de Bilan vum Ministère zéien, net dee vum Minister.





De Bilan vum Justizministère - Reportage Eric Ewald



Wéi hien 2013 an de Ministère vun der Justiz koum, hätt hien d'Mataarbechter iwwerholl, keng neier matbruecht a keng Kompetenzen nei verdeelt, sot de Minister net ouni Houfert. Déi Leit déi do waren, präziséiert de Felix Braz, hätten hir Aarbecht gemaach, dat op eng professionell a selbstverständlech loyal Aart a Weis.

Dee Choix vun enger net-Politiséierung vum Rekrutement hätt hien net bedauert an och a 5 Joer kee Personalkonflikt ze léise gehat, sou de Felix Braz. Dee weider betount huet, dass d'Decisioun, nëmmen dee Ministère z'iwwerhuelen, och déi richteg war; sou hätt hie sech just op déi Aarbecht konzentréieren a séier schaffe kënnen.



Houfreg war de Justizminister och dorop, dass säi Ministère 4 Budgeten noeneen d'Fraise reduzéiert hätt, dat net nëmme par Rapport zum initiale Joer, mä tatsächlech vun engem Joer op dat anert. Déi éischte Kéier wou een eng Erhéijung gemaach hat war am leschte Budget, do hätt een dat definitiv net méi hikritt. 4 Joer laang hätt een dës Fraisen awer reduzéiert, trotz moderater Inflatioun.

Hien hätt vill informéiert a wéineg kommunizéiert, wat awer net bedeite géif, dass manner geschafft gi wär, huet de Felix Braz gemengt, fir deen et och hei am Land keng Garantie fir d'Onofhängegkeet vun der Justiz gëtt. Et ass een an sech an der Flicht, dat souguer nach auszebauen an ze stäerken.

Donieft wär um Niveau vun de Moyene vill geschitt, z.B. op deem vum Personal: et goufen ufanks vun der Legislaturperiod 213 Magistraten am Land, haut wier ee bei ronn 30% méi, déi votéiert sinn, respektiv souguer schonn do sinn.

Dat gouf et nach ni, huet de grénge Politiker ervirgestrach, deen och nach den Investissement an Infrastrukture wéi den Uerschterhaff, d'Dikrecher Geriicht oder an d'Sécherheet vun de Justizgebaier genannt huet. Doriwwer eraus wär d'EU-Presidence am zweete Semester 2015 eng mat ville Resultater gewiescht, woubäi den Dateschutzpak den Highlight gewiescht wär.