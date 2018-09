© Pit Everling

Dat stellt d'ASTI bei der Analyse vun der aktueller Campagne fir d'Chamberwale fest. D'Associatioun fir d'Ënnerstëtzung vun Immigrante bedauert eng Course ënnert de Parteien, wien de beschte Patriot ass, notamment fir d'Lëtzebuerger Sprooch wéilte se sech alleguerte staark maachen.





De Sergio Ferreira vun der ASTI



D'ASTI betount allerdéngs, datt een d'Parteien net all an een Dëppen dierft geheien.Wat déi eege Fuerderunge fir de 14. Oktober ugeet, do steet fir d'Associatioun eng besser politesch Participatioun vun Net-Lëtzebuerger weiderhi ganz uewen op der Prioritéite-Lëscht. D'Walrecht soll et op Basis vun der Residence an net der Nationalitéit ginn. D'Chambre des salariés sollt en direkt legislatiivt Initiativerecht kréien an d'Residenzdauer vu 5 Joer fir d'Gemengewale sollt ofgeschaaft ginn, esou nach d'ASTI.