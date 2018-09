D'CSV huet zu Lamadelaine eng Pressekonferenz gehalen, wou et ëm d'Problematik vum Logement gaangen ass. Hei misst een an Zukunft méi wäit goen.

© Carine Lemmer

"De Logement ass de gréisste Problem hei am Land a wa mer deen an de Grëff kréien, léise mer eng ganz Rei sozial Problemer", dat sot d'CSV en Dënschdeg de Moien op enger regionaler Pressekonferenz am Süden, wou et ëm de Wunnengsbau gaangen ass. D'Pressekonferenz war méi genee zu Lamadelaine bei engem grousse Lotissement vun der Gemeng Péiteng an SNHBM.

D'CSV huet an hirem Walprogramm, dem „Plang fir Lëtzebuerg“, couragéiert a kohärent Iddien, wéi si selwer seet. Et misst een dës Kéier méi wäit goe fir weider ze kommen. Et brauch ee méi Terraine fir méi ze bauen, déi administrativ Prozedure musse vereinfacht ginn, d'Gemenge méi ënnerstëtzt an zousätzlech Hëllefe fir déi sozial méi schwaach Leit solle kommen.



© Carine Lemmer

D'CSV ënnerstëtzt och eng national Tax op Bauterrainen, déi net benotzt ginn an Haiser, déi eidel stinn. Déi fakultativ lokal Tax, déi d'Gemengen dierfen decidéieren, hätt näischt bruecht.

D'CSV wëll och – anescht wéi nach am leschte Wahlprogramm - de PAG méi wäit opmaachen, fir datt méi ka gebaut ginn; den Drock wär einfach ze héich.

Expropriatiounen si fir d'CSV dat allerleschte Mëttel Et soll ee kucke fir mat de Proprietären eens ze ginn. Mä CSV gëtt sech decidéiert...et misst een am Wunnengsbau weider kommen.