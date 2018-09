Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Liter schwiefelfräie Masutt (10 ppm) bleift onverännert bei 0,698.D'Gaspräisser ginn dogéint awer an d'Luucht.Den LPG, de Propan an de Butan si vum Mëttwoch un tëscht 1,2 an 2,8 Cent de Liter respektiv de Kilo méi deier.